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Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів

Він сподівається, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для України.

Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Зеленський наголосив, що цей важливий візит є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу. 

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю. 

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

«Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму», – акцентував Зеленський. 

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.

Нагадаємо, цього тижня Палата представників ухвалила законопроект про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 39,8 мільярда доларів. 

Однак Сенат США не зміг за нього проголосувати після того, як сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував його ухвалення. Невідкладно проголосувати пакет допомоги закликали міністр оборони США Ллойд Остін та Держсекретар Ентоні Блінкен. 

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