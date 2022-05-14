На звільнених від окупантів територіях триває розмінування.

У звільнених від російських окупантів селех Харківщини триває розмінування території.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Зокрема, військові показали так званий "мінний шлагбаум" - протитанкові міні, які виставили росіяни, тікаючи з захоплених населених пунктів.

"Будьте обережні в звільнених селах на Харківщині, рашистські міни скрізь", - наголосили сапери.

Нагадаємо, українська армія 10 травня продовжила успішний контрнаступ на північ від Харкова. У результаті російські війська вдалося відтіснити майже до російсько-українського кордону.