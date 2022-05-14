ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська залишили "мінний шлагбаум" на Харківщині

На звільнених від окупантів територіях триває розмінування.

Російські війська залишили "мінний шлагбаум" на Харківщині
Фото: Макс Требухов

У звільнених від російських окупантів селех Харківщини триває розмінування території.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Зокрема, військові показали так званий "мінний шлагбаум" - протитанкові міні, які виставили росіяни, тікаючи з захоплених населених пунктів.

"Будьте обережні в звільнених селах на Харківщині, рашистські міни скрізь", - наголосили сапери.

Нагадаємо, українська армія 10 травня продовжила успішний контрнаступ на північ від Харкова. У результаті російські війська вдалося відтіснити майже до російсько-українського кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також