Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім звернувся до мешканців окупованого росіянами Херсона.

У відеозверненні очільник ОВА попросив їх не здаватися і запевнив, що українські війська обов’язково звільнять Херсон та область. І станеться це вже незадовго.

"Харків відсунули, зараз ленд-ліз, сили, кошти дійдуть. Росіяни не бачать перспективи тривалого перебування у Херсоні – ми все одно звільнимо Херсон", – наголосив Кім.

Раніше росЗМІ повідомили, що до окупованого Херсона прибула віцеспікерка Держдуми, щоб зібрати "соціальні запити". Анна Кузнєцова провела зустріч із окупаційною владою.

Херсон перебуває під окупацією РФ з початку березня. Указом Президента України від 6 березня 2022 року з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України місту присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".