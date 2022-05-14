З моря Росія продовжує погрожувати ударами щонайменше 30 крилатих ракет

Корабельне угруповання ворожого флоту зберігає в обов’язковій присутності підводний човен. Попри змінну кількість кораблів, Росія продовжує погрожувати ударами щонайменше 30 крилатих ракет.

Про це йдеться у зведенні від оперативного командування "Південь" станом на вечір 13 травня.

На лінії зіткнення Херсонщини та Миколаївської області ворог продовжує бойові дії на зайнятому рубежі. Атакувати і просунутися далі йому не дають підрозділи захисників.

Окупанти гатили по приміській зоні та сільськогосподарським угіддям Миколаєва. На щастя, без жертв. На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

"На Одещині в районах, прилеглих до державного кордону, зокрема з невизнаним Придністров’ям посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування територією Молдови, правоохоронцями проводяться додаткові фільтраційні заходи. Просимо ставитися з розумінням і враховувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів. Будьте свідомі і відповідальні, дотримуйтесь алгоритму реагування на оголошені тривоги, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони, – разом переможемо!" – закликали в командуванні "Південь".

За вчора ефективним застосування ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацієї повітряних сил оборона України знищила 65 окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, броньовану техніку та автомобілі Росії.