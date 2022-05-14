"Спочатку важкопоранені й медики, їх 60 осіб", – Верещук про евакуацію з Азовсталі

Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі в Маріуполі, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону попри оточення військами РФ.

Інформацію про кількість людей, щодо яких наразі ведуться перемовини, підтвердила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Суспільне.

Раніше вона наголосила, що перемовини ідуть складно.

"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", – повідомила Верещук.

12 травня Верещук заявила, що ведуться перемовини щодо звільнення 38 важкопоранених бійців з “Азовсталі”. Крім бійців "Азову", там перебувають ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.

Також повідомлялося, що евакуювати важкопоранених з Азовсталі можуть за посередництва Туреччини. Верещук наголошувала, що військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо, тому загарбникам запропонували обмін "за стандартними правилами": Україна вивозить важкопоранених захисників гумкоридором, натомість віддає РФ полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів: президент Туреччини Реджеп Ердоган звертався до Путіна, щоб той дозволив вивезти захисників Азовсталі в Туреччину через порт у Бердянську. Але РФ відмовилася.