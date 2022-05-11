Верещук: деблокувати Азовсталь військовим шляхом неможливо, запропонували росіянам обмін за "стандартними правилами"

"Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно".

Військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо, тому загарбникам запропонували обмін "за стандартними правилами".

Про це повідомила Віцепремʼєр-міністр – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук у своєму Telegram.

"Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги", - підкреслила Верещук.

За її словами, російські окупанти не погоджуються на процедуру "екстракшн". "Це реальність, але від росіян це не дивно", - додала Віцепремʼєр-міністр.

За її словами, в цій ситуації Кабмін "пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий".

"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - написала Верещук.

Вона додала, що "домовленості ще немає. Переговори тривають".

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі ЗСу повідомили що операція з деблокування Азовсталі потребуватиме значної кількості військ і може призвести до втрат.

Тим часом рідні військовослужбовців, які продовжують тримати оборону Маріуполя, звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом допомогти евакуювати поранених бійців.

Радник міського голови Маріуполя оприлюднив відео, на якому видно стовп чорного диму над заводом Азовсталь.