За словами Президента, Україна заслужила бути повноправним членом Євросоюзу і може підсилити інші країни ЄС.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами провідних французьких університетів в амфітеатрі Sciences Po.

Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

"Загалом у заході взяли участь близько 850 молодих людей, які навчаються у Sciences Po, L’Institut National du Service Public,L’Ecole Polytechnique, L’Inalco et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Вони були присутні в амфітеатрі Sciences Po. Для представників 30 інших вишів та преси було забезпечено відеотрансляцію", - зазначили в пресслужбі.

Під час виступу Зеленський підкреслив, що Україна заслужила бути повноправним членом Європейського Союзу, передає "Укрінформ".

Наша держава, на думку Президента, може лише підсилити інші країни ЄС, і це довела українська армія .

Володимир Зеленський наголосив, що українці — освічені, культурні люди, які розмовляють кількома мовами. "Мені здається, що це достатньо поважне суспільство, яке заслужило на повагу", - додав Президент.

Він підкреслив - в України і ЄС має бути обопільне бажання об'єднатися.

"Не можна тримати Україну на відстані — брати в Євросоюз, і не брати... Не можна постійно знаходитися в такій невизначеності. Ніби вся родина сидить за столом, когось запросили, а ти їм стільця не ставиш. Мені здається, що це несправедливо", - сказав глава держави.

"Україна — рівноправна європейська держава, яка поважає країни Європейського Союзу і при цьому хоче, щоб нас поважали так само. Не більше, але й не менше", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Президента, Урсула фон дер Ляєн була вражена швидкістю, з якою українські урядовці заповнили опитувальник щодо членства у ЄС.

Днями стало відомо, що Єврокомісія планує висловитися щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні.