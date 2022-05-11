Солдатів росармії попередили про "неможливість ротації" до кінця війни, - Генштаб

На Харківщині окупанти глушать стільниковий зв'язок, жителі багатьох сіл залишаються без електроенергії та води.

Солдати окремих підрозділів росармії, котрі перебувають на війні в Україні, отримали від командування інформацію про "неможливість проведення ротації" до кінця терміну так званої "спецоперації".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку підрозділи загарбників перейшли до оборони, щоб знизити темп наступу українських військ. Попри це ЗСУ змогли звільнити від окупантів ще один населений пункт краю - с. Питомник.

"На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений", - повідомили в Генштабі.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 11 травня наступна:

найбільша активність окупантів надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках .

. на Волинському та Поліському ворог активних дій не проводив. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

ворог активних дій не проводив. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу. все ще зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі .

. на Сіверському напрямку у прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

у прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони. на Донецькому окупанти зосереджують зуусилля на отриманні повного контролю над Рубіжним, проводять наступ в напрямку Лиману.

"Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка", - розповіли в Генштабі.

на Бахмутському напрямку , готуючись до наступу, росармія продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Ворог провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, але успіху не мав.

, готуючись до наступу, росармія продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Ворог провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, але успіху не мав. в Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення українських підрозділів в Азовсталі. Окупанти наносять артилерійські та авіаційні удари.

основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення українських підрозділів в Азовсталі. Окупанти наносять артилерійські та авіаційні удари. на Криворізькому та Миколаївському напрямках загарбники обстрілювали наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів.

загарбники обстрілювали наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. у Чорноморській та Азовській морських зонах російські кораблі продовжують ізоляцію районів бойових дій та ведення розвідки, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

За інформацією українського командування, російські окупанти збільшили інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомив із посиланням на джерела в російській армії, що на Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону.

Вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що в області українські підрозділи звільнили від окупантів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.