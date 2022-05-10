На Харківщині ЗСУ звільнили Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак, - Генштаб

Щоб стримати українські підрозділи, в область окупанти перемістили до 500 мобілізованих з ОРДЛО.

Підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини - Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Водночас окупанти, щоб стримати українські підрозділи і посилити свої війська, перемістили на Харківщину майже 500 мобілізованих з ОРДЛО.

Через втрати в області підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу були виведені на відновлення в Бєлгород (РФ). В Генштабі кажуть - значна частина особового складу написала рапорти на звільнення.

Ситуація на інших напрямках така:

все ще найбільша активність окупантів на Слобожанському та Донецькому ;

; на Волинському та Поліському противник активних дій не проводив;

противник активних дій не проводив; в Білорусі окупанти переміщували військову техніку збройних сил республіки для бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів;

окупанти переміщували військову техніку збройних сил республіки для бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів; на Сіверському напрямку РФ продовжує посилено охороняти українсько-російський кордон. Загарбники обстріляли з мінометів в прикордонних районах ділянки поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області;

РФ продовжує посилено охороняти українсько-російський кордон. Загарбники обстріляли з мінометів в прикордонних районах ділянки поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку активних наступальних дій не було;

активних наступальних дій не було; на Ізюмському окупанти продовжили поповнювати запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводили інженерне обладнання передових позицій та посилили повітряну розвідку.

окупанти продовжили поповнювати запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводили інженерне обладнання передових позицій та посилили повітряну розвідку. на Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби росіян встановити контроль над Рубіжним. Росармія проводить штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганської області, але успіху не має; також окупанти намагаються закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, але й тут успіху не мають;

тривають безуспішні спроби росіян встановити контроль над Рубіжним. Росармія проводить штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганської області, але успіху не має; також окупанти намагаються закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, але й тут успіху не мають; на Донецькому напрямку здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Безуспішно;

здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Безуспішно; в Маріуполі ворог блокує і намагається знищити українські підрозділів в Азовсталі;

ворог блокує і намагається знищити українські підрозділів в Азовсталі; на Запорізькому та Південнобузькому напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала;

ситуація суттєвих змін не зазнала; у придністровському регіоні Молдови продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Нагадаємо, 6 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що після наступу підрозділів Сил оборони вдалося відновити контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.

Наприкінці квітня в області від окупантів було звільнено село Руська Лозова.