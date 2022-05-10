Росія продовжила обстріл моста через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують обстрілювати міст через Дністровський лиман.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман", - йдеться в повідомленні командування.

Нагадаємо, 26 квітня внаслідок ракетного обстрілу Одеської області було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Наступного дня РФ повторно обстріляла міст. А 2 травня Росія завдала чергового ракетного удару по об'єкту.