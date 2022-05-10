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Окупанти збираються запустити у Маріуполі ремонтні цехи для танків та БТР, – Андрющенко

Ремонту базу хочуть відкрити на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.

Окупанти збираються запустити у Маріуполі ремонту базу для військової техніки на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вони закликають працівників заводу з’явитись в приміщенні Ніколь-Провідансу 12 травня для старту. 

Однак, про повноцінний запуск заводу не йдеться з низки причин. 

“Фактично, окупанти збираються зробити на заводі ММК ім. Ілліча ремонтні цеха для танків та БТРів. Але знов проблема – кадри. Для того і збирають людей”, – зазначив Андрющенко.

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