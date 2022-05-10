Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
ГоловнаСуспільствоВійна

Викрадене росіянами з окупованих територій зерно – вже в Середземному морі, – ГУР Міноборони

Найімовірніше, кораблі прямують до Сирії. 

Викрадене росіянами з окупованих територій зерно – вже в Середземному морі, – ГУР Міноборони
Фото: elevatorist.com

Викрадене росіянами з України зерно вже перебуває в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення награбованого – Сирія, звідки контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу. 

У Пологах Запорізької області зерно і насіння соняшника, які ще є у сховищах, готуються транспортувати до Росії. З цією ж метою під охороною військових виїхала колона російських вантажівок з Енергодара в напрямку Камʼянки Дніпропетровської області, повідомили в телеграм Головного розвідувального управління Міністерства оборони. 

"В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону. 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму", – повідомили розвідники.

Є інформація, що також окупанти вивозять в Крим великі обсяги викрадених в Україні овочів – буряк, картоплю, капусту.

Російські загарбники масово крадуть зерно у фермерів на окупованих українських територіях. Ворог навіть намагається це документально оформити – скласти "акти". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також