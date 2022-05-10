Викрадене росіянами з окупованих територій зерно – вже в Середземному морі, – ГУР Міноборони

Викрадене росіянами з України зерно вже перебуває в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення награбованого – Сирія, звідки контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

У Пологах Запорізької області зерно і насіння соняшника, які ще є у сховищах, готуються транспортувати до Росії. З цією ж метою під охороною військових виїхала колона російських вантажівок з Енергодара в напрямку Камʼянки Дніпропетровської області, повідомили в телеграм Головного розвідувального управління Міністерства оборони.

"В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону. 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму", – повідомили розвідники.

Є інформація, що також окупанти вивозять в Крим великі обсяги викрадених в Україні овочів – буряк, картоплю, капусту.

Російські загарбники масово крадуть зерно у фермерів на окупованих українських територіях. Ворог навіть намагається це документально оформити – скласти "акти".