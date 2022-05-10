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Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала до Бучі (оновлено)

Це третя її поїздка до України від початку року. 

Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала до Бучі (оновлено)
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

Про візит повідомила агенція AFP, назвавши поїздку "surprise trip". Згодом інформацію про візит підтвердив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Європейська делегація оглянула наслідки бомбардувань будинків у Ірпені та Бучі. В одну з розтрощених будівель Анналена Бербок навіть зайшла всередину, щоб оцінити масштаби руйнувань. Окрім цього, делегації показали місце масового поховання вбитого окупантами мирного населення в Бучі", – повідомили в Київській ОВА. 

Це вже третій візит очільниці німецького МЗС до України за цей рік, але перший – від моменту повномасштабного вторгнення. Востаннє Бербок відвідувала Київ 7 лютого. З українським президентом пані міністр тоді зустрічі не мала, але провела перемовини з колегою Дмитром Кулебою.

8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель БасЦього місяця Україну також відвідував лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц. 

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