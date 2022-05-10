Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала до Бучі (оновлено)

Це третя її поїздка до України від початку року.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

Про візит повідомила агенція AFP, назвавши поїздку "surprise trip". Згодом інформацію про візит підтвердив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

#UPDATE German Foreign Minister Annalena Baerbock during a surprise trip to Ukraine on Tuesday visited Bucha, a suburb of Kyiv where Russian troops have been accused of killing civilians pic.twitter.com/dHBzwn1lH7 — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022

"Європейська делегація оглянула наслідки бомбардувань будинків у Ірпені та Бучі. В одну з розтрощених будівель Анналена Бербок навіть зайшла всередину, щоб оцінити масштаби руйнувань. Окрім цього, делегації показали місце масового поховання вбитого окупантами мирного населення в Бучі", – повідомили в Київській ОВА.

Це вже третій візит очільниці німецького МЗС до України за цей рік, але перший – від моменту повномасштабного вторгнення. Востаннє Бербок відвідувала Київ 7 лютого. З українським президентом пані міністр тоді зустрічі не мала, але провела перемовини з колегою Дмитром Кулебою.

8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас. Цього місяця Україну також відвідував лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц.