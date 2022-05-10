Росіяни вчора обстріляли авто з мирними людьми в Запорізькій області

У Запорізькій області російські війська 9 травня обстріляли з артилерії машину з цивільними людьми. Внаслідок влучання снаряду авто підірвалося. Пасажир загинув, водій – отримав поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Обстріл відбувся поблизу с. Білогірʼя Пологівського району.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили в прокуратурі.

Там нагадали, що всі свідки воєнних злочинів РФ можуть фіксувати і надсилати докази за посиланням https://warcrimes.gov.ua.

Це не перший випадок розстрілу авто цивільних чи волонтерів з боку окупантів. Крім того, в березні російський танк переїхав автомобіль з цивільними громадянами на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне в Запорізькій області.