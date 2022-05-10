Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові легковик збив на переході двох переселенок з Харкова

68-річну бабусю та її 19-річну внучку госпіталізували з травмами голови та переломами.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 травня, близько 9.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

Фото: ГУ НП у Львівській області

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Деу Ланос", 31-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох мешканок Львова віком 19 та 68 років, які переходили проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження, їх діагнози уточнюють медики", – повідомляє пресслужба обласної поліції.

Фото: ГУ НП у Львівській області

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва розповіла, що постраждалими виявилися 68-річна бабуся та її 19 онучка. Вони є переселенками з Харкова, пише Еспресо.

Обох жінок госпіталізували. Попередньо у 68-річної жінки медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом лівої гомілки та вивих нижньої щелепи, а у 19-річної дівчини – закриту черепно-мозкову травму, травму поперекового відділу хребта та параорбітальну гематому справа.

Як повідомляли, сьогодні вранці у Рівному сталася аварія за участю вантажівки, маршрутки та двох легкових авто. Відомо про чотирьох постраждалих. За даними поліції, водій вантажівки був п’яним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також