68-річну бабусю та її 19-річну внучку госпіталізували з травмами голови та переломами.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 травня, близько 9.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

Фото: ГУ НП у Львівській області

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Деу Ланос", 31-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох мешканок Львова віком 19 та 68 років, які переходили проїзну частину в межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження, їх діагнози уточнюють медики", – повідомляє пресслужба обласної поліції.

Фото: ГУ НП у Львівській області

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва розповіла, що постраждалими виявилися 68-річна бабуся та її 19 онучка. Вони є переселенками з Харкова, пише Еспресо.

Обох жінок госпіталізували. Попередньо у 68-річної жінки медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом лівої гомілки та вивих нижньої щелепи, а у 19-річної дівчини – закриту черепно-мозкову травму, травму поперекового відділу хребта та параорбітальну гематому справа.

Як повідомляли, сьогодні вранці у Рівному сталася аварія за участю вантажівки, маршрутки та двох легкових авто. Відомо про чотирьох постраждалих. За даними поліції, водій вантажівки був п’яним.