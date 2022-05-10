Росія минулої доби здійснила на "Азовсталь" 34 літаковильоти, 8 із них – стратегічних бомбардувальників

Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія.

Росія не полишає спроб знищити захисників українського Маріуполя. Лише 9 травня окупанти здійснили на територію заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські військові, 34 літаковильоти.

Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти, повідомили у спеціальному полку Національної поліції "Азов".

"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше", – сказано в повідомленні.

Раніше голова Донецької ОВА повідомив, що на "Азовсталі" залишилося близько 100 цивільних.

Командир прикордонників на "Азовсталі" вчора заявив, що військові перебувають у надлюдських умовах, але продовжують боронити свій край.