Йдеться про окупантів, які переправилися річкою.

У Білогорівці на Луганщині продовжується зачистка території від окупантів, які переправилися річкою: самі понтони та вся їхня техніка вже знищені.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи”, – йдеться у повідомленні.

Точаться бої в селах Гірської громади. Лінія оборони стабільна, проривів немає.

Воєводівка повністю під українським контролем, у Рубіжному росіяни теж не просунулися.

“Мета росіян – відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гумвантажі”, – додав Гайдай.

Він додав, що рятувальники чекають на тишу, аби проїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів.

В області мобільний зв’язок працює з перебоями, над вирішенням проблеми працюють.

Нагадаємо, щільні обстріли населених пунктів Луганщини, які перебувають під контролем української влади, повністю заблокували роботу оперативних служб. Рятувальники досі не можуть потрапити до школи у Білогорівці та заваленому будинку в Шипіловому.

Поліцейських по дорозі до 11 людей, які, можливо, ще живі, окупанти обстріляли. Одного – поранено.