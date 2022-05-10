Ворог спалив історичну памʼятку в Нью-Йорку на Донеччині та всю ніч обстрілював Миколаївщину, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Чернігівщині.

На Дніпропетровщині ніч була з постійними тривогами. Під ранок знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється, повідомили в зведенні ОВА станом на ранок.

Харків мав порівняно спокійну ніч, протягом доби – один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста. В області окупанти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони – 4 поранених. У Циркунах загинули троє людей, дві жінки підірвалися на розтяжці. Ізюм – тривають бої.

На Луганщині епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки (між Попасною та Лисичанськом), обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська тривають. Приліт на Лисичанський НПЗ – загоряння установки отримання елементарної сірки та низької прокладки нафтопроводу станції змішування бензинів, площа пожежі 360 кв.м. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі м. Мар‘їнка та с.Новомихайлівка. У Мар'їнці – значні руйнування цивільної інфраструктури. Документувати пошкодження немає можливості через постійні обстріли. У Авдіївці звечора та сьогодні зранку артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.

Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох істричних пам'яток – паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни. У Маріуполі окупанти провели акцію до 9 травня, розгорнули 300-метрову "колорадську" стрічку. Військові на Азовсталі тримаються.

Одеська область: ввечері було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Детальна інформація щодо інших ушкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

На Херсонщині влаштували святкування 9 травня. Масовку складали самі окупанти та актори з Криму і "ДНР". Протягом дня та ночі на Херсонщині було чутно низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. Десятки сіл та селищ області з перших днів війни залишаються без світла і води.

Миколаївщина: усю ніч обстрілювали смт Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець, була пожежа, горіли переважно гаражі. Близько десятої вечора район села Білозірка — обстріли. Приблизно до третьої ранку тривали обстріли села Лимани Галицинівська СТГ Миколаївського району. Три будинки знищено, постраждалих немає.

Також увечері обстріляли село Баловне, Костянтинівська СТГ, зруйновані приватні будинки, вийшла з ладу електропідстанція. В Широківській громаді були обстріли вдень з 14 до 16:00 та близько 01 години ночі. За попередніми даними, потраплянь в об‘єкти інфраструктури не було, потерпілих немає.

Нагадаємо, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Загалом за 9 травня Росія втратила 350 осіб.