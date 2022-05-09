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Росіяни викрали більше 120 людей на Херсонщині, - голова Херсонської ОВА

Окупанти катують, залякують та шантажують викрадених мешкаців Херсонщини.

Росіяни викрали більше 120 людей на Херсонщині, - голова Херсонської ОВА

Серед викрадених окупантами - представники органів місцевого самоврядування, голови територіальних громад, священнослужителі, учасники АТО/ООС, журналісти та інші цивільні громадяни.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута у інтерв'ю “Укрінформу”.

“У полоні окупанти вдаються до залякувань, шантажу, катувань, ув'язнення у так званих «підвалах». Є випадки, коли викрадених громадян вивозили на територію Криму”, - повідомив Лагута.

Він додав, що окупанти вдираються до приватних помешкань, проводять незаконні обшуки.

Голова Херсонської ОВА зазначив, що військові РФ викрали близько десяти очільників територіальних громад. Наразі більшість із них звільнено, але місцезнаходження міського голови Голої Пристані вже місяць як невідоме.

Раніше повідомлялось, що секретаря міської ради Нової Каховки на Херсонщині Дмитра Васильєва звільнено після 46 днів російського полону. 2 травня стало відомо про те, що російські військові взяли в полон голову Чорнобаївської ТГ Ігоря Дударя та його заступника. 

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