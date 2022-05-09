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Внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули в Ямполі.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів Донеччини, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Під час ворожих обстрілів 9 травня шестеро мирних жителів Донеччини отримали поранення.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, нині російські війська обстріляли центр Слов'янська.

В поліції повідомили, що в області за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

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