Внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Під час ворожих обстрілів 9 травня шестеро мирних жителів Донеччини отримали поранення.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.
Нагадаємо, нині російські війська обстріляли центр Слов'янська.
В поліції повідомили, що в області за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.