Триває бій за Рубіжне, - Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції", - зазначили в командуванні.

Наразі найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Ситуація на інших станом на 18.00 9 травня така:

на Волинському і Поліському противник активних дій не проводив, також тут не виявлено ознак формування наступальних угруповань.

противник активних дій не проводив, також тут не виявлено ознак формування наступальних угруповань. на Сіверському росіяни утримують на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей наряди прикордонної служби. Також проводять інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України.

росіяни утримують на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей наряди прикордонної служби. Також проводять інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України. на Слобожанському загарбники наступальних дій не проводили, ведуть оборону і стримують просування українських військ у напрямку державного кордону.

загарбники наступальних дій не проводили, ведуть оборону і стримують просування українських військ у напрямку державного кордону. на Ізюмському напрямку росармія поповнює запаси матеріально-технічних засобів і веде повітряну розвідку. Також тут триває підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ.

росармія поповнює запаси матеріально-технічних засобів і веде повітряну розвідку. Також тут триває підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. на Лиманському напрямку ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове. на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно вели бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

росіяни безуспішно вели бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. на Авдіївському напрямку РФ пробує покращити тактичне положення своїх військ у районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Все ще тривають бойові дії.

РФ пробує покращити тактичне положення своїх військ у районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Все ще тривають бойові дії. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти проводять перегрупування військ. В Генштабі ЗСУ очікують нарощування за рахунок підрозділів, які виконували завдання в районі Маріуполя.

окупанти проводять перегрупування військ. В Генштабі ЗСУ очікують нарощування за рахунок підрозділів, які виконували завдання в районі Маріуполя. на Південнобузькому та Таврійському напрямках теж триває перегрупування ворожих підрозділів. Загарбники нарощують системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалюють інженерне обладнання своїх позицій.

теж триває перегрупування ворожих підрозділів. Загарбники нарощують системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалюють інженерне обладнання своїх позицій. на Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Молдови ситуація без змін.

у Придністровському регіоні Молдови ситуація без змін. в акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій та вести розвідку.

російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій та вести розвідку. в Маріуполі попри оголошений "режим тиші" окупанти відновили обстріли та штурмові дії Азовсталі.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, які раніше звільнили від окупантів Збройні сили України.

Сьогодні зранку росіяни обстріляли прикордонні території Сумської області - прилетіло 20 ракет.