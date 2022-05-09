Триває бій за Рубіжне, - Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції", - зазначили в командуванні.
Наразі найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Ситуація на інших станом на 18.00 9 травня така:
- на Волинському і Поліському противник активних дій не проводив, також тут не виявлено ознак формування наступальних угруповань.
- на Сіверському росіяни утримують на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей наряди прикордонної служби. Також проводять інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України.
- на Слобожанському загарбники наступальних дій не проводили, ведуть оборону і стримують просування українських військ у напрямку державного кордону.
- на Ізюмському напрямку росармія поповнює запаси матеріально-технічних засобів і веде повітряну розвідку. Також тут триває підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ.
- на Лиманському напрямку ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.
- на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно вели бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
- на Авдіївському напрямку РФ пробує покращити тактичне положення своїх військ у районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Все ще тривають бойові дії.
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти проводять перегрупування військ. В Генштабі ЗСУ очікують нарощування за рахунок підрозділів, які виконували завдання в районі Маріуполя.
- на Південнобузькому та Таврійському напрямках теж триває перегрупування ворожих підрозділів. Загарбники нарощують системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалюють інженерне обладнання своїх позицій.
- на Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Молдови ситуація без змін.
- в акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій та вести розвідку.
- в Маріуполі попри оголошений "режим тиші" окупанти відновили обстріли та штурмові дії Азовсталі.
"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, які раніше звільнили від окупантів Збройні сили України.
Сьогодні зранку росіяни обстріляли прикордонні території Сумської області - прилетіло 20 ракет.