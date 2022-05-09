На Львівщині СБУ виявила російського агента

Він тривалий час підтримував зв'язок із представником спецслужби РФ.

Служба безпеки України запобігла передачі важливої розвідувальної інформації ворожим спецслужбам.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадник планував провести підривну діяльність на території Львівщини.

"Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв'язок із представником спецслужби РФ. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ блокували можливість передачі важливої інформації ворогові.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України виявила чотирьох чоловіків, які зафіксували кадри обстрілу Львова 3 травня, а потім оприлюднили відео в соціальних мережах.