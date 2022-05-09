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Міністр оборони Британії побачив у виступі Путіна на "параді побєди" ознаки розпачу

"Путін, його оточення та генерали копіюють фашизм. Їхня доля зрештою виявиться такою ж".

Міністр оборони Британії побачив у виступі Путіна на "параді побєди" ознаки розпачу
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що російське командування, як і президент Росії Володимир Путін, несе відповідальність за воєнні злочини під час масштабного вторгнення в Україну, які можуть бути зіставлені з діями нацистського режиму у роки Другої світової війни.

Про це Воллес заявив під час виступу в Національному музеї армії в Лондоні, передає "Радіо Свобода".

Глава Міноборони Британії наголосив, що російського президента і командування чекає така ж доля, як і нацистів, які зазнали поразки і постали перед Нюрнберзьким трибуналом.

"Здійснивши вторгнення в Україну, Путін, його оточення та генерали копіюють фашизм, тиранію більш ніж 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття. Їхня доля зрештою виявиться такою ж",  – заявив британський міністр.

За словами Воллеса, Путін "украв" історію боротьби російського народу з нацизмом для своїх політичних цілей. 

"Всі професійні військові мають бути обурені поведінкою російської армії", – наголосив британський міністр.

Міністр оборони Великобританії зазначив, що Путін довгі місяці і навіть роки складає небилиці про НАТО і Захід і вірить у власні вигадки. Він назвав таку поведінку президента РФ ознакою розпачу.

"Це було б смішно, якби не було настільки трагічно", – цитує Воллеса російська служба Бі-бі-сі.

"Дозвольте мені категорично заявити: НАТО, Британія, країни східної Європи ніколи не планували та не планують вторгнення до Росії", – заявив британський урядовець.

Він також звернув увагу на один із улюблених аргументів Путіна про те, що Росія оточена силами НАТО.

"На частку НАТО припадає 6% його [Путіна] сухопутного кордону. Це ніяк не можна назвати оточенням", – вважає Воллес.

Окрім того, він відкинув твердження Путіна про те, що Україна має бази НАТО.

За словами Бена Воллеса, своїми діями Путін позбавляє Росію і минулого, і майбутнього.

Сьогодні під час "параду побєди" на Красній площі в Москві Путін сказав, що напав на Україну, бо побоювався, що вона чи НАТО атакують першими. Промова президента РФ була присвячена "спецоперації" РФ в Україні. Він заявив, що НАТО та Україна готувалися до "каральної операції на Донбасі, до вторгнення на російські історичні землі, включаючи Крим". Попри це, президент РФ мобілізації не оголошував

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