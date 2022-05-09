Міністр оборони Британії побачив у виступі Путіна на "параді побєди" ознаки розпачу

"Путін, його оточення та генерали копіюють фашизм. Їхня доля зрештою виявиться такою ж".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що російське командування, як і президент Росії Володимир Путін, несе відповідальність за воєнні злочини під час масштабного вторгнення в Україну, які можуть бути зіставлені з діями нацистського режиму у роки Другої світової війни.

Про це Воллес заявив під час виступу в Національному музеї армії в Лондоні, передає "Радіо Свобода".

Глава Міноборони Британії наголосив, що російського президента і командування чекає така ж доля, як і нацистів, які зазнали поразки і постали перед Нюрнберзьким трибуналом.

"Здійснивши вторгнення в Україну, Путін, його оточення та генерали копіюють фашизм, тиранію більш ніж 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття. Їхня доля зрештою виявиться такою ж", – заявив британський міністр.

За словами Воллеса, Путін "украв" історію боротьби російського народу з нацизмом для своїх політичних цілей.

"Всі професійні військові мають бути обурені поведінкою російської армії", – наголосив британський міністр.

Міністр оборони Великобританії зазначив, що Путін довгі місяці і навіть роки складає небилиці про НАТО і Захід і вірить у власні вигадки. Він назвав таку поведінку президента РФ ознакою розпачу.

"Це було б смішно, якби не було настільки трагічно", – цитує Воллеса російська служба Бі-бі-сі.

"Дозвольте мені категорично заявити: НАТО, Британія, країни східної Європи ніколи не планували та не планують вторгнення до Росії", – заявив британський урядовець.

Він також звернув увагу на один із улюблених аргументів Путіна про те, що Росія оточена силами НАТО.

"На частку НАТО припадає 6% його [Путіна] сухопутного кордону. Це ніяк не можна назвати оточенням", – вважає Воллес.

Окрім того, він відкинув твердження Путіна про те, що Україна має бази НАТО.

За словами Бена Воллеса, своїми діями Путін позбавляє Росію і минулого, і майбутнього.

Сьогодні під час "параду побєди" на Красній площі в Москві Путін сказав, що напав на Україну, бо побоювався, що вона чи НАТО атакують першими. Промова президента РФ була присвячена "спецоперації" РФ в Україні. Він заявив, що НАТО та Україна готувалися до "каральної операції на Донбасі, до вторгнення на російські історичні землі, включаючи Крим". Попри це, президент РФ мобілізації не оголошував.