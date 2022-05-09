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Єврокомісія планує висловитися щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні, – Урсула фон дер Ляєн

Україна вже заповнила другу частину опитувальника

Єврокомісія планує висловитися щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС у червні, – Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія чекає від України відповідей на анкету про членство в ЄС. Рішення щодо надання Україні статусу країни-члена Євросоюзу готуються надати в червні. 

Про це у Twitter повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“У #EuropeDay ми обговорювали підтримку ЄС та європейський шлях України”, – написала президентка Єврокомісії.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час відеозв’язку із Урсулою фон дер Ляєн продемонстрував другу частину заповненої анкети для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. 

Зеленський подякував за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для України шляху.

Як раніше повідомлялось, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

Під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто передала Зеленському опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. 18 квітня Україна передала його назад до ЄС. 

Після опрацювання Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки. 

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