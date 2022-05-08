Зеленський підписав з прем'єром Хорватії Декларацію щодо європейської перспективи України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, який перебуває з візитом у Києві. Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави подякував народу та уряду Хорватії за підтримку України у важкий час війни та назвав візит “символічним”.

«Хорватія є принциповою учасницею нашої антивоєнної коаліції. Ми разом захищаємо право не тільки наших громадян, не тільки громадян України, а й кожного європейського народу на незалежне й демократичне життя. Ми разом захищаємо майбутнє об’єднаної Європи та робимо все, щоб повернути силу міжнародному праву», – наголосив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Андреєм Пленковичем у Києві.

За словами Президента, ключовими темами зустрічі були безпека та кроки, необхідні для підтримки України в боротьбі за свободу - зокрема “кроки в оборонній, економічній, енергетичній сферах, а також взаємодія на рівні Європейського Союзу”.

Як повідомив Володимир Зеленський, серед іншого під час перемовин ішлося про посилення санкційного тиску на Росію. Він подякував Хорватії за готовність підтримати шостий санкційний пакет Євросоюзу.

«Поки Росія не зупинить цю війну проти нашої держави, проти наших людей, поки не звільнить нашу землю та не почне поважати свободу у Європі, потрібно підвищувати для неї ціну за цю агресію», – сказав Президент.

Також сторони обговорили співпрацю в питанні відновлення повноцінного життя в деокупованих районах нашої країни.

«Хорватія має значний досвід у розмінуванні територій, і я звернувся з проханням надати нашій державі необхідну допомогу, особливо щодо нашої програми відновлення України», – зазначив глава держави й зауважив, що російські військові під час відступу залишили на українській землі тисячі мін і розтяжок, які становлять загрозу для мирних людей.

Крім того, під час зустрічі Володимир Зеленський і Андрей Пленкович обговорили інтеграцію України у Європейський Союз.

«Вдячний Хорватії та особисто Прем’єр-міністру Пленковичу за послідовну й сильну підтримку України на шляху у Євросоюз. У грудні минулого року ми підписали з паном прем’єр-міністром Декларацію щодо європейської перспективи нашої держави. Ще раз хочу за це подякувати», – сказав президент.

Він висловив сподівання, що на засіданні Європейської Ради у червні цього року країни – члени Євросоюзу підтримають рішення про статус кандидата для нашої держави.