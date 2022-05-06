Більшість європейців підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Більшість громадян ЄС (66%) бачать Україну частиною європейської родини і готові її підтримувати. Про це свідчать дані соціологічного опитування «Євробарометр», яке було проведено в країнах ЄС у квітні.

Так, за те, що «Україна має вступити до ЄС, коли буде готова», висловилися 66% європейців, 71% вважають, що Україна є частиною європейської родини.

Також, згідно з даними опитування, більшість європейців вважають, що з початку війни ЄС проявив солідарність (79%) і був єдиним (63%) та швидким (58%) у своїй реакції на агресію РФ проти України.

Респонденти, зокрема, виступили за непохитну підтримку України та її народу.

Так, понад дев’ять із десяти респондентів (93%) схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям. 88% європейців підтримують ідею вітати в ЄС людей, які тікають від війни, а 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.

На запитання щодо згоди стосовно вступу України в ЄС, коли вона буде готова, найбільшу підтримку («повністю підтримують») продемонструвала Литва – 58%, найменшу – Угорщина (15%).

Нагадаємо, 18 квітня президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Україна розраховує отримати статус кандидата в члени Євросоюзу в червні на зустрічі лідерів країн ЄС.