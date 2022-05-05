Президент нагородив працівників НАБУ, які допомагали ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомиляє пресслужба президента.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами та медалями.

"Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг", – сказав президент.

В ОП зазначили, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників НАБУ налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.

Фото: Офіс президента

Діяльність детективів неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ.

Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київщини, налагодили зв’язок зі Збройними Силами України і активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога.

Нагадаємо, 26 квітня Вищий антикорупційний суд перерахував на потреби ЗСУ 6 млн доларів США, арештованих у кримінальному провадженні щодо спроби підкупу керівництва НАБУ і САП. Як зазначили в НАБУ, це - найбільший в історії України хабар.