Зеленський провів телефонну розмову з президентом Німеччини Штайнмаєром

Єрмак підтвердив інформацію про дзвінок і зауважив, що росіяни марно сподіваються розколоти єдність Європи у підтримці.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні мав розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Цю інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України марна", – зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва в квітні, але президент Володимир Зеленський нібито не запросив його. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

Президент України, своєю чергою, заявив, що не отримував звернення Штайнмаєра про візит. А Шольц назвав рішення Києва образливим. При цьому, він відкинув звинувачення у тому, що Німеччина не поспішає з військовою допомогою Україні.

Після цього Німечччина ухвалила дозвіл на постачання Україні важкого озброєння.