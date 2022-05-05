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У США екстрадували найвідомішого злочинця Колумбії та голову найбільшого наркокартелю країни

Його затримання є таким ж важливим, як і затримання знаменитого наркоторговця Пабло Ескобара.

Фото: twitter.com/ivanduque

Колишнього голову найбільшого колумбійського наркокартелю “Клан затоки” Даіро Антоніо Усуга на прізвисько Отоніель екстрадували до США.

Про це пише BBC.

Його затримання назвали такою ж важливою подією, як і затримання знаменитого наркоторговця Пабло Ескобара.

У США Усугу звинувачують у ввезенні не менше 73 тонн кокаїну в період із 2003 по 2012 роки.

Наркоторговця після семи років пошуків нарешті затримали у жовтні минулого року. З того часу Отоніель утримувався у в'язниці суворого режиму у Боготі.

“Я хочу повідомити, що Отоніель екстрадований”, – написав президент Колумбії Іван Дуке у Твіттері.

Він зазначив, що після відбування покарання злочинець повернеться до Колумбії, де йому доведеться заплатити за злочини проти цієї країни.

Отоніель до затримання був найвідомішим злочинцем у Колумбії. Колумбійська влада встановила винагороду в 800 тисяч доларів за інформацію про його місцезнаходження, а США за його затримання пропонували 5 млн доларів.

Він ховався у джунглях у провінції Антіокія на північному заході Колумбії, неподалік кордону з Панамою.

Притулок наркобарона був оточений вісьмома кільцями охорони.

Фото: twitter.com/ivanduque

Наркобарон використовував цілу мережу притулків, щоб міняти місце розташування і уникати переслідувань. Щоб утруднити стеження, він не користувався мобільним телефоном і підтримував зв'язок із зовнішнім світом за допомогою кур'єрів.

В операції брали участь 500 військових за підтримки 22 вертольотів. Один поліцейський загинув.

Нагадаємо, оперативники Національної поліції затримали учасника іноземного наркоугруповання, який перебував в міжнародному розшуку.

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