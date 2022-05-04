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Деніел Редкліфф продає мантії з "Гаррі Поттера" для допомоги Україні

Гроші він передасть українським родинам, які постраждали через війну.

Деніел Редкліфф продає мантії з "Гаррі Поттера" для допомоги Україні
Денієл Редкліфф
Фото: karavan.ua

Британський актор Деніел Редкліфф продає мантії із фільмів про Гаррі Поттера для допомоги українським родинам, які постраждали через збройну агресію Росії. Про це Редкліфф повідомив у своєму Instagram.

Актор написав, що зібрані кошти він передасть на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв’язану Росією проти України.

Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz.

"Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні", — зазначається на вебсторінці магазину. Доставка мантій є безкоштовною.

Нагадаємо, авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг нагадала Путіну, що він убиває мирних українців і труїть опонентів.

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