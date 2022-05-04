Єврокомісія затвердила подану Раді ЄС пропозицію шостого пакету санкцій

Єврорада має або прийняти санкційну пропозицію Єврокомісії, або внести туди зміни.

Передана до Ради Євросоюзу пропозиція Єврокомісії щодо шостого санкційного пакету проти Росії була одноголосно затверджена членами виконавчої колегії ЄС.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо підтримки комісією (пропозиції. - ІФ), вона була повною. Я нагадаю, що зроблену нами пропозицію було затверджено шляхом письмової процедури, яка в будь-якому разі потребує одностайної згоди всіх членів колегії", – сказав прессекретар у середу на брифінгу в Брюсселі.

Санкційні пропозиції тепер мають розглянути держави-члени ЄС спочатку на рівні комітету постійних представників країн Євросоюзу, а потім його офіційно затверджуватиме Рада ЄС. Єврорада має або прийняти санкційну пропозицію Єврокомісії, або внести туди зміни.

Мамер відмовився коментувати терміни впровадження нафтового ембарго, але нагадав, що президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн окреслила їх як шість місяців для сирої нафти та кінець 2022 року для переробленої. Він також нагадав, що "деякі держави-члени повністю залежать від імпорту російської нафти".

"Комісія передбачає винятки для найбільш залежних країн, які не мають можливостей для такого маневру. Ми повністю визнаємо, що деякі держави-члени, враховуючи їхнє географічне положення, перебувають у ситуації залежності від нафти, що доставляється з Росії. І ми визнаємо специфічний характер цієї ситуації. Це варто взяти до уваги. І ми взяли це до уваги. Раді належить ухвалити рішення щодо подальшого перебігу цієї процедури", – продовжив представник ЄК.

За інформацією західних ЗМІ, від нафтового ембарго поки що хотіли б утриматися Болгарія, Угорщина та Словаччина. Обговорення санкційного пакету мають продовжити на зустрічі послів країн Євросоюзу завтра.

Вичерпного переліку нових антиросійських санкцій поки що не оприлюднили. Офіційно мова йшла про поступове впровадження нафтового ембарго задля зменшення фінансування російської військової машини.

Також пропонують відключити від SWIFT критичні для Росії Сбербанк та дві інші фінансові установи, а також застосувати санкції проти російських медіа.

Неофіційно, за даними ЗМІ, пропонується заборонити росіянам купувати нерухомість у Європі та застосувати обмеження стосовно патріарха Кирила.

Для затвердження санкцій потрібна згода всіх 27 членів Євросоюзу, голосування поки що не було.