Вчора Росія завдала близько 50 авіаударів по об'єктах в Україні, – Міноборони

Минулої доби Російська Федерація завдала низку авіаційних ударів по стратегічних об'єктах в Львівській, Харківській, Луганській, Закарпатській і Донецькій областях.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Матузяник у Медіацентрі Україна.

"Для авіаційних ударів у Львівській, Харківській, Донецькій, Луганській і Закарпатській областях противник залучав оперативно-тактичну та стратегічну авіацію. Було завдано майже пів сотні ударів. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків ракет з акваторії Каспійського моря по території України", – сказав речник Міноборони.

За його словами, РФ намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на рубежі Донецької та Луганської областей. Також ворог проводить перегрупування військ, щоб розгорнути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, за даними командування повітряних сил ЗСУ, 3 травня в ході масованого ракетного удару по Україні Росія випустила не менше 18 ракет, вісім з них були перехоплені та збиті протиповітряною обороною Збройних сил України.

Зокрема, було збито дві ракети, що летіли над Вінницею і одну на підльоті до Києва.