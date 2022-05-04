Вступну кампанію у 2022 році максимально лібералізували, - Шкарлет

Вступний процес у 2022 році максимально лібералізовано для того, щоб діти залишались в Україні і тут продовжували навчання. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, механізм подавання документів такий самий, як і після ЗНО: документи подають у єдину базу з питань освіти, далі йде широкий конкурс – і, залежно від балів ЗНО, буде формуватися конкурсний рейтинговий ряд. Людина вступає або на бюджет, або на контракт.

Однак для спеціальностей, де передбачено творчий конкурс, де потрібен талант, за словами міністра, Національний мультипредметний тест складати не треба.

Також на більшості спеціальностей, крім висококон’юнктурних (таких, як економіка, право, менеджмент, міжнародні відносини. - Ред.), для вступу на контракт треба тільки мотиваційний лист-заява.

“Ми максимально лібералізували вступ у 2022 році для того, щоб наші діти залишились в Україні, залишились навчатися за українськими стандартами, не їхали за кордон, не шукали іншої долі за кордоном, а навчалися і формували майбутній елітний освітній і науковий потенціал нашої держави”, - заявив міністр.

Також зазначив, що з 2020 року профтехосвіта перебуває у пріоритеті, і Національний мультипредметний тест побудовано так, щоб залучити більше людей до робітничих професій.

“Починаючи з 2020, 2021-го, у воєнний 2022 рік суттєво переглянуто напрями підготовки за державним замовленням. На сьогодні змінилася структура пріоритетних спеціальностей, які фінансуються державою, саме в післявоєнний час для відновлення України. Саме тому і Національний мультипредметний тест і взагалі сама система вступу побудована таким чином, щоб набагато більше людей залучити до підготовки саме робітничих професій. Це професійно-технічна і фахова передвища освіта, інженерні спеціальності, високотехнологічні. Спеціальності шостого технологічного укладу (біо- і нанотехнології, генна інженерія, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, термоядерна енергетика тощо. - С.К.) віддаються в пріоритеті і до набору, і до фінансування державою”, - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки розповів деталі реєстрації та проведення Національного мультипредметного тесту.