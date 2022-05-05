З початку війни в Україні загинула 221 дитина

Станом на ранок 5 травня унаслідок російської агресії в Україні постраждало більше ніж 629 дітей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За офіційними даними загинула 221 дитина, поранено понад 408.

“Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с.Великий Кут Миколаївської області отримала поранення 9-річна дівчинка.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у селі Шибине на Київщині виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.