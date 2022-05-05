ЗСУ відтіснили росіян від Харкова на північному напрямку, але ворог далі тероризує мирних, – Синєгубов

Удари росіян не є прицільними, тож влучити може в будь-який будинок і двір.

ЗСУ відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку, але росіяни і далі тероризують мирне населення. Ворожі удари не є прицільними, окупанти вражають житлові масиви, чим шкодять саме цивільним.

Про це вранці 5 травня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він підкреслив, що може "прилетіти" в будь-який район, подвірʼя та дитячий майданчик. Тому перебувати на вулицях без нагальної потреби вкрай небезпечно.

"Ворог продовжує обстріл із РСЗВ та артилерії. Протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка", – заявив Синєгубов.

Зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає.

"Найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат", – додав він.

Також росіяни вчора намагалися атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку – так само ворог зазнав поразки.

"Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках", – підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, згідно зі зведення ОВА станом на ранок, за добу на Харківщині унаслідок обстрілів отримав поранення 11-річний хлопчик у Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула. Тривають бої в Ізюмі.

У Генштабі уточнили, що Росія в районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли. На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.