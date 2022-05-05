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​Велика Британія виділила 45 млн фунтів стерлінгів для постраждалих від війни в Україні

Підтримка буде надана найбільш вразливим категоріям – жінкам та дітям. 

​Велика Британія виділила 45 млн фунтів стерлінгів для постраждалих від війни в Україні
Ліз Трасс
Фото: ЕРА/UPG

45 млн фунтів стерлінгів виділив уряд Великої Британії для найбільш вразливих українців, які постраждали від російської збройної агресії. 

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

"Британська допомога надає підтримку найбільш вразливим верствам населення України, зокрема жінкам і дітям, які стикаються з підвищеним ризиком сексуального насильства та експлуатації", – заявила глава МЗС Ліз Трасс.

Згідно з повідомленням, з 45 млн фунтів стерлінгів 15 млн підуть до Українського гуманітарного фонду ООН, ще 15 млн фунтів стерлінгів будуть перераховані ЮНІСЕФ для фінансування надання життєво важливих послуг, таких, як харчування вагітних жінок та підтримка психічного здоров’я дітей.

Окрім того, будуть забезпечені подальші поставки медичних товарів, включаючи набори для догляду за ранами для понад 220 тисяч пацієнтів і близько 380 тисяч упаковок ліків.

Раніше голова МЗС Великобританії Ліз Трасс говорила про те, що Захід має подвоїти підтримку України, зокрема, надати їй військові літаки. 

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