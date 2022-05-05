Від російських обстрілів на Луганщині загинули п'ятеро людей, – Сергій Гайдай

В Попасній та Гірській громаді досі горять будинки, тому жертв серед мирного населення може бути більше.

Росіяни продовжують атакувати Луганську область. Вчора ворог здійснив сім артилерійських пострілів в напрямку Сєвєродонецьку, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири пострілі спрямував на Лисичанськ.

Про це повідомляє у Facebook Луганська обласна державна адміністрація.

"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної, – заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ці дані не остаточні, оскільки в Попасній і Гірській громаді досі палають будинки. Лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську.

Також у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка.

Нагадаємо, на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділи ПВО збили два ворожі літаки Су-30 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

Втім, підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.