Було завдано удару по промисловому об'єкту міста.

Уночі з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Постраждали три житлові багатоповерхові будівлі, дитячий садок і школа. У результаті обстрілів поранено шістьох людей.

Про це повідомила у Telegram пресслужба Краматорської міської ради.

"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста", – йдеться в повідомленні міської ради.

У результаті обстрілу завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Нагадаємо, 10 квітня ворог обстріляв вокзал у Краматорську. Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед них п'ятеро дітей.