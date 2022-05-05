Уночі з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Постраждали три житлові багатоповерхові будівлі, дитячий садок і школа. У результаті обстрілів поранено шістьох людей.
Про це повідомила у Telegram пресслужба Краматорської міської ради.
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста", – йдеться в повідомленні міської ради.
У результаті обстрілу завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.
Нагадаємо, 10 квітня ворог обстріляв вокзал у Краматорську. Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед них п'ятеро дітей.