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Сили ППО збили російську крилату ракету над Київщиною

Внаслідок падіння уламків загорівся чагарник, постраждалих немає.

Сили ППО збили російську крилату ракету над Київщиною
Фото: t.me/kyivoda/3622

Росія запустила ракету по Київській області. Її збили сили протиповітряної оборони. Рештки боєприпасу впали у полі, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, а також мер Броварів Ігор Сапожко.

"Під час повітряної тривоги по Броварському району нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією ракета збита ППО між селами Требухів та Красилівка", - написав Павлюк.

Він уточнив, що внаслідок падіння уламків загорівся чагарник. На місці працює ДСНС. Інформація уточнюється та перевіряється.

"Просимо залишатися в укритті до закінчення повітряної тривоги", - додав він.

Сапожко також зазначив, внаслідок обстрілу будинки не пошкоджені. Постраждалих немає.

Фото: t.me/kyivoda/3622

Нагадаємо, вчора ППО збила ракети над Вінницею та на Київщині.

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