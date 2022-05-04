На Донбасі Збройні сили відбили 11 атак росіян, знищивши 5 танків та 2 Су-30

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотники типу «Орлан-10» і «ZALA-421»

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Упродовж 4 травня угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил.

При цьому, українські захисники знищили 5 танків, 7одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» і «ZALA-421».

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили ще 300 військових. Загалом станом на 4 травня загальні бойові втрати противника склали 24500 осіб.