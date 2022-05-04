ОТУ "Схід" знищило 36 окупантів і сім одиниць техніки ворога

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відбило дві атаки російських окупантів у середу та знищило 36 осіб особового складу ворога.

Про це повідомиляється на сторінці ОТУ у фейсбуці.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 4 травня російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – 36; БМП – 2; БТР – 2; АТ – 3", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупаційні війська РФ зосередили до 40 одиниць ударних і транспортних гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлґородської області в безпосередній близькості до державного кордону з Україною.

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.