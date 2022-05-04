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Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)

Громадян закликають залишатися в укриттях.

Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Борис Філатов
Фото: Лига

Міський голова Борис Філатов повідомив про обстртіл центра міста російською армією.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Філатов закликав містян залишатися в укриттях.

"Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", - зазначив мер.

Під удар, за попередніми даними, потрапив об'єкт залізничної інфраструктури, повідомляє "Укрзалізниця".

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела в Пентагоні написало, що Росія може спробувати здійснити велику наступальну операцію з-під Ізюма на Дніпро.

Такий прогноз представники оборонного відомства США зробили через масштабне скупчення російських військ у Харківській області. Зокрема, на супутникових знімках зафіксували 13-кілометрову колону російської техніки поблизу селища Великий Бурлук на схід від Харкова.

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