Країни, які не підтримують ембарго на російську нафту є співучасниками злочинів Росії, – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС запровадити нафтове ембарго проти Росії. Також він згадав про тих, хто виступив проти цього рішення.

Про це Дмитро Кулеба заявив у Твіттері.

"Якщо якась країна в Європі протистоятиме ембарго на російську нафту, будуть чіткі підстави сказати, що ця країна є співучасником злочинів, які скоїла Росія на території України", – сказав міністр.

Нагадаємо, Єврокомісія сьогодні затвердила подану Раді ЄС пропозицію шостого пакету санкцій. Пакет передбачає відключення від SWIFT ключового російського банку Сбербанк та поетапне впровадження нафтового ембарго.

За інформацією ЗМІ, від нафтового ембарго поки що хотіли б утриматися Болгарія, Угорщина та Словаччина. Обговорення санкційного пакету мають продовжити на зустрічі послів країн Євросоюзу завтра.