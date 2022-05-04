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Австрія заявила, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива

На думку австрійського уряду, Україна не потрапить до ЄС у найближчі п'ять-десять років.

Австрія заявила, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива
Фото: Liga.net

Австрійська міністерка у справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років". Про це повідомляє УП з посиланням на  Euractiv.

Едштадлер прокоментувала нещодавню пропозицію Україні міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга розглянути інші способи наблизитися до ЄС, окрім членства. Вона заявила, що повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років", оскільки "деякі держави на Західних Балканах чекали на десятиліття для наступного кроку".

Вона також додала, що для України не може бути прискореної процедури.

"Міністр закордонних справ також хотів сказати цим, що, можливо, також доведеться виявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", — сказала Едтштадлер.

Австрія - одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилася постачати Україні зброю, натомість вирішивши підтримати країну гуманітарною допомогою.

На даний момент країна поставила 10 000 шоломів, бронежилетів та 100 000 літрів палива, а також надала Червоному Хресту та іншим НУО допомогу у розмірі 17,5 млн євро. Австрійський уряд також вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Італії закликав членів ЄС відмовитися від вето на зовнішню політику. Кризи, з якими стикається Євросоюз, «вимагають прискорення процесу європейської інтеграції», переконаний Маріо Драгі.

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