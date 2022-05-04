Молдова розробляє плани на випадок песимістичних сценаріїв щодо можливості бути втягнутою у війну в Україні, – Санду

Молдова працює над планами на випадок непередбачуваних обставин "песимістичних" сценаріїв через можливість бути втягнутою у війну в Україні.

Водночас Молдова зараз не бачить неминучої загрози, попри провокації проросійських сепаратистів у Придністровʼї, заявила президентка Мая Санду на брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем, пише The Guardian.

Мішель своєю чергою оголосив про збільшення підтримки Молдови та забезпечення її збройних сил додатковим військовим обладнанням, додає Radio Liberty.

"ЄС повністю солідарний з вами, Молдовою. Наш європейський обовʼязок – допомагати і підтримувати вашу країну", – заявив він.

Нагадаємо, увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не причетна.

1 травня українська розвідка повідомила, що в Придністровʼї вже надрукували датовану 2 травня газету із закликом мешканців "ПМР" до президента РФ. У тексті ці "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії.

Видання The Times писало, що Росія може атакувати Придністровʼя вже 9 травня. ГУР Міноборони України вважає, що Росія нагнітає ситуацію в придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на нашу державу та щоб розпорошити сили української армії.