У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
ГоловнаСвіт

Молдова розробляє плани на випадок песимістичних сценаріїв щодо можливості бути втягнутою у війну в Україні, – Санду

Водночас неминучої загрози президентка не бачить. 

Молдова розробляє плани на випадок песимістичних сценаріїв щодо можливості бути втягнутою у війну в Україні, – Санду
Фото: president.gov.ua/

Молдова працює над планами на випадок непередбачуваних обставин "песимістичних" сценаріїв через можливість бути втягнутою у війну в Україні.

Водночас Молдова зараз не бачить неминучої загрози, попри провокації проросійських сепаратистів у Придністровʼї, заявила президентка Мая Санду на брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем, пише The Guardian.

Мішель своєю чергою оголосив про збільшення підтримки Молдови та забезпечення її збройних сил додатковим військовим обладнанням, додає Radio Liberty.

"ЄС повністю солідарний з вами, Молдовою. Наш європейський обовʼязок – допомагати і підтримувати вашу країну", – заявив він. 

Нагадаємо, увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає. 

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.  

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку. 

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не причетна.

1 травня українська розвідка повідомила, що в Придністровʼї вже надрукували датовану 2 травня газету із закликом мешканців "ПМР" до президента РФ. У тексті ці "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії. 

Видання The Times писало, що Росія може атакувати Придністровʼя вже 9 травня. ГУР Міноборони України вважає, що Росія нагнітає ситуацію в придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на нашу державу та щоб розпорошити сили української армії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також