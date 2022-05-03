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Джо Байден відвідав завод, на якому виготовляють протитанкові комплекси Javelin

Бути арсеналом демократії також означає добре оплачувану роботу для американських робітників, заявив президент США. 

Джо Байден відвідав завод, на якому виготовляють протитанкові комплекси Javelin
Джо Байден

Президент США Джо Байден відвідав завод Lockheed Martin в Алабамі, на якому виготовляють протитанкові комплекси Javelin. 

Про це повідомляє CNN

У своєму виступі на заводі глава Білого дому нагадав, що закликав Конгрес виділити 33 мільярди доларів на допомогу Україні.

«Як я говорив із самого початку, ця боротьба не буде дешевою, але поступки агресії обійдуться ще дорожче, – сказав він. – Бути арсеналом демократії також означає добре оплачувану роботу для американських робітників в Алабамі, в штатах по всій Америці, де виготовляють і збирають оборонне обладнання».

Президент Байден сказав, що для виготовлення кожного Javelin потрібно 200 напівпровідників.

«Я сповнений рішучості переконатися, що Сполучені Штати тримають цю технологічну високу позицію в конкуренції з іншими країнами, особливо з Китаєм, коли ми рухаємося вперед», – сказав він.

Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Білого дому, США передали Україні понад 5000 ракет Javelin, ще майже 500 передали інші союзників.

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