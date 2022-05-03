Джо Байден відвідав завод, на якому виготовляють протитанкові комплекси Javelin

Президент США Джо Байден відвідав завод Lockheed Martin в Алабамі, на якому виготовляють протитанкові комплекси Javelin.
Про це повідомляє CNN.
У своєму виступі на заводі глава Білого дому нагадав, що закликав Конгрес виділити 33 мільярди доларів на допомогу Україні.
«Як я говорив із самого початку, ця боротьба не буде дешевою, але поступки агресії обійдуться ще дорожче, – сказав він. – Бути арсеналом демократії також означає добре оплачувану роботу для американських робітників в Алабамі, в штатах по всій Америці, де виготовляють і збирають оборонне обладнання».
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Президент Байден сказав, що для виготовлення кожного Javelin потрібно 200 напівпровідників.
«Я сповнений рішучості переконатися, що Сполучені Штати тримають цю технологічну високу позицію в конкуренції з іншими країнами, особливо з Китаєм, коли ми рухаємося вперед», – сказав він.
За даними Білого дому, США передали Україні понад 5000 ракет Javelin, ще майже 500 передали інші союзників.