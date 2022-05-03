Укрзалізниця повідомляє про затримку низки потягів через обстріли (оновлено)

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.

Укрзалізниця попереджає про затримку низки потягів через російські обстріли.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою", - йдеться в повідомленні.

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова. Інформація оновлюється.

Укрзалізниця радить слідкувати за офіційними повідомленнями та не виходити зі сховищ під час сигналу тривоги.

"Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com", - додали в УЗ.

Оновлено. В УЗ уточнили, що сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Серед залізничників та наших пасажирів постраждалих немає. Однак, наразі затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин.

"Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу. Міський голова Андрій Садовий також повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.