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Укрзалізниця повідомляє про затримку низки потягів через обстріли (оновлено)

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.

Укрзалізниця повідомляє про затримку низки потягів через обстріли (оновлено)
Фото: Александр Рудоманов

Укрзалізниця попереджає про затримку низки потягів через російські обстріли.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою", - йдеться в повідомленні.

Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова. Інформація оновлюється.

Укрзалізниця радить слідкувати за офіційними повідомленнями та не виходити зі сховищ під час сигналу тривоги. 

"Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com", - додали в УЗ.

Оновлено. В УЗ уточнили, що сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Серед залізничників та наших пасажирів постраждалих немає. Однак, наразі затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин.

"Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу. Міський голова Андрій Садовий також повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.

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