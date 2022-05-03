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Росія завдала ракетного удару по залізниці у Кіровоградській області

Є загиблі, їхня кількість встановлюється.

Росія завдала ракетного удару по залізниці у Кіровоградській області
Фото: facebook.com/PvkZahid

Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на оперативне командування "Південь". 

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін також у своєму телеграм-каналі написав, що Росія вдарила загалом по шести інфраструктурних обʼєктах залізниці у центрі та на заході України.

"Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них уже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин. Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару попередньо одна людина поранена.

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