Росія завдала ракетного удару по залізниці у Кіровоградській області

Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на оперативне командування "Південь".

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін також у своєму телеграм-каналі написав, що Росія вдарила загалом по шести інфраструктурних обʼєктах залізниці у центрі та на заході України.

"Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них уже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин. Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару попередньо одна людина поранена.