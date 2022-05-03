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156 цивільних осіб з Маріуполя прибули до Запоріжжя

Росіяни затримували автобуси перевірками, однак людей вдалось евакуювати.

156 цивільних осіб з Маріуполя прибули до Запоріжжя
Фото: Тарас Ібрагімов

Сьогодні до Запоріжжя дісталися 156 цивільних осіб, яких 1 травня евакуювали з оточеного російськими окупантами Маріуполя.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нарешті в безпеці. Сьогодні 156 цивільних осіб, яких ми евакуювали 1 травня з Маріуполя та території меткомбінату «Азовсталь», прибули до Запоріжжя. Це був складний шлях, росіяни затримували автобуси перевірками, але зараз ми завершили операцію з порятунку людей", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він також наголосив, що влада продовжує займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі".

"Україна робить все для того, щоб забрати наших людей та військових", - додав Єрмак.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Тарас Ібрагімов

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, сьогодні майже дві тисячі маріупольців чекалина евакуацію біля Бердянська. З 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території лише три. Доля людей, які перебувають у решті 11 – невідома.

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