У квітні аграрний експорт з України зріс в 5 разів проти березня, - Мінагропрод

У квітні з України було вивезено орієнтовно 1,1 млн тонн зерна, олії, шроту - це значно більше, ніж в березні, коли було менше 200 тисяч.

Про це у коментарі ЕП заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Бізнес активно знаходить нові маршрути і можливості для вивезення зерна. Це стало можливим за рахунок злагодженої роботи Мінінфраструктури, Укрзалізниці та Мінагрополітики", - додав міністр.

Нагадаємо, у березні 2022 року Україна проекспортувала аграрної продукції на 842 млн доларів проти 1,9 млрд доларів торік, але цьогоріч фактичний результат, насправді, значно менший.

Нагадаємо, окупанти масово крадуть зерно на окупованих територіях.